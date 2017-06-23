Полицейского задержали за торговлю «спайсом»



За торговлю запрещенным российским законодательством препарата, полицейского задержали сотрудники службы собственной безопасности. В собственном автомобиле сотрудник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте осуществил сбыт гражданину синтетического наркотика, общим весом 1,03 грамма. После задержания, из правоохранительных органов его, разумеется, уволили, а его непосредственных начальников привлеку к дисциплинарной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 3 п. «б» и части 4 п. «г» УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу.

Евгений Иванов