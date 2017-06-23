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Полицейского задержали за торговлю «спайсом» Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.06.2017 06:07

Полицейского задержали за торговлю «спайсом»

 Сотрудник Волгоградского ЛУ МВД на транспорте задержан за торговлю синтетическими наркотиками.


За торговлю запрещенным российским законодательством препарата, полицейского задержали сотрудники службы собственной безопасности. В собственном автомобиле сотрудник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте осуществил сбыт гражданину синтетического наркотика, общим весом 1,03 грамма. После задержания, из правоохранительных органов его, разумеется, уволили, а его непосредственных начальников привлеку к дисциплинарной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 3 п. «б» и части 4 п. «г» УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу.

Евгений Иванов

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