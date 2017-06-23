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|Полицейского задержали за торговлю «спайсом»
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.06.2017 06:07
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По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 3 п. «б» и части 4 п. «г» УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу.
Евгений Иванов
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