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Пожары в области чуть не погубили двух местных жителей Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 09:20

Пожары в области чуть не погубили двух местных жителей

От неосторожного обращения с огнем в Среднеахтубинском и Михайловском районах пострадали люди.

Накануне, 22 июня, в 11.53 на пульт пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе.

Оказалось, что в поселке Новенький на территории дачного сообщества, на улице Тупиковая, горел дом по всей площади. Пожарные смогли ликвидировать огонь уже через 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в пожаре пострадал мужчина 1973 года рождения.

Через несколько часов звонок в МЧС поступил из Михайловского района.

Там в поселке Отрадное на улице Вишневая загорелась кирпичная летняя кухня. Потушить огонь пожарные смогли через 20 минут.

На месте происшествия оказался пострадавший мужчина 1963 года рождения.

Причиной двух пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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