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В Волгограде квартиру почившего пенсионера вернули в муниципальную собственность Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 09:39

В Волгограде квартиру почившего пенсионера вернули в муниципальную собственность

Волгоградская прокуратура выявила факт незаконного переоформления собственности на жилье.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в городе-герое в ходе проверки выявлен факт незаконного переоформления права собственности на квартиру, которая находится в муниципальной собственности.

По словам старшего помощника прокурора области Ольги Токаревой, одинокий волгоградский пенсионер в августе 2013 года заключил договор приватизации своей однокомнатной квартиры.

- Документ зарегистрирован в органах Росреестра в январе 2017 года на основании нотариальной доверенности, якобы выданной пенсионером в декабре 2016 года, после чего квартира была переоформлена на другого человека по договору купли-продажи, - пояснила Ольга Токарева.

При этом известно, что престарелый мужчина умер еще в декабре 2015 года, так и не зарегистрировав сделку приватизации. Так, квартира сохранила статус объекта муниципальной собственности.

Когда сотрудники надзорного органа нашли в сети объявление о продаже этого жилья, они направили данные в полицию. После чего стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас подозреваемый в преступлении задержан и содержится под домашним арестом. Полицейские проверяют его причастность к иным незаконным сделкам с недвижимостью.

Дзержинский районный суд Волгограда вернул квартиру во владение мэрии.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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