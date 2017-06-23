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В Красноармейском районе сбили двух школьниц Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 10:22

В Красноармейском районе сбили двух школьниц

Накануне водитель на ВАЗ-2115 совершил наезд на девочек, которые перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло 22 июня в 16.10 напротив дома №37 по проспекту Героев Сталинграда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 24-летний водитель на ВАЗ-2115 совершил наезд на 15-летнюю и 14-летнюю школьниц.

Оказалось, что девочки переходили проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии школьницы с различными травмами были доставлены в больницу.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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