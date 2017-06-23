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|Наркополицейские собрали богатый урожай конопли с грядок жителя Краснооктябрьского района
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.06.2017 10:45
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по области, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках специальной межведомственной операции "Мак", сотрудники наркоконтроля совместно с полицейскими Краснооктябрьского района задержали 44-летнего неработающего жителя Волгограда, подозреваемого в незаконных операциях с наркотиками.
Мужчину задержали при попытке сбыта более 2,41 гр. растительного наркотика – марихуаны. В результате осмотра его домовладения были обнаружены и изъяты 79 кустов растения конопли. Волгоградец культивировал их на грядках придомовой территории. Подозреваемый в содеянном сознался.
Надира Коннова
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