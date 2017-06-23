Наркополицейские собрали богатый урожай конопли с грядок жителя Краснооктябрьского района

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по области, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках специальной межведомственной операции "Мак", сотрудники наркоконтроля совместно с полицейскими Краснооктябрьского района задержали 44-летнего неработающего жителя Волгограда, подозреваемого в незаконных операциях с наркотиками.

Мужчину задержали при попытке сбыта более 2,41 гр. растительного наркотика – марихуаны. В результате осмотра его домовладения были обнаружены и изъяты 79 кустов растения конопли. Волгоградец культивировал их на грядках придомовой территории. Подозреваемый в содеянном сознался.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"