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Наркополицейские собрали богатый урожай конопли с грядок жителя Краснооктябрьского района Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.06.2017 10:45

Наркополицейские собрали богатый урожай конопли с грядок жителя Краснооктябрьского района

В отношении волгоградца возбуждены уголовные дела по фактам незаконной культивации наркосодержащих растений и их сбыта.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по области, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках специальной межведомственной операции "Мак", сотрудники наркоконтроля совместно с полицейскими Краснооктябрьского района задержали 44-летнего неработающего жителя Волгограда, подозреваемого в незаконных операциях с наркотиками.

Мужчину задержали при попытке сбыта более 2,41 гр. растительного наркотика – марихуаны. В результате осмотра его домовладения были обнаружены и изъяты 79 кустов растения конопли. Волгоградец культивировал их на грядках придомовой территории. Подозреваемый в содеянном сознался.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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