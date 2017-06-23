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Два камышанина украли из пекарни 12 радиаторов отопления Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 10:55

Два камышанина украли из пекарни 12 радиаторов отопления

Сотрудники полиции задержали двух местных жителей по подозрению в краже радиаторов.

19 июня в отдел полиции в Камышине обратился 52-летний предприниматель. Он сообщил, что неизвестные незаконно проникли в здание бывшей пекарни, сорвали системы отопления и украли 12 радиаторов.

Позже по подозрению в совершении кражи были задержаны два безработных камышанина. Подозреваемые сознались в содеянном.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышинский», по данному факту возбуждено уголовное дело. За воровство радиаторов мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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