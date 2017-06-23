Два камышанина украли из пекарни 12 радиаторов отопления

19 июня в отдел полиции в Камышине обратился 52-летний предприниматель. Он сообщил, что неизвестные незаконно проникли в здание бывшей пекарни, сорвали системы отопления и украли 12 радиаторов.

Позже по подозрению в совершении кражи были задержаны два безработных камышанина. Подозреваемые сознались в содеянном.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышинский», по данному факту возбуждено уголовное дело. За воровство радиаторов мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»