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|Два камышанина украли из пекарни 12 радиаторов отопления
|Скандалы и ЧП
|23.06.2017 10:55
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19 июня в отдел полиции в Камышине обратился 52-летний предприниматель. Он сообщил, что неизвестные незаконно проникли в здание бывшей пекарни, сорвали системы отопления и украли 12 радиаторов.
Позже по подозрению в совершении кражи были задержаны два безработных камышанина. Подозреваемые сознались в содеянном.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышинский», по данному факту возбуждено уголовное дело. За воровство радиаторов мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.
Юлия Соболева
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