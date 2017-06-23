Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, в районе поселка Средняя Ахтуба Волгоградской области некоммерческая организация "Авиационно-технический спортивный клуб "Ястреб" оказала услуги по прыжкам с парашютом с использованием воздушного судна Ан-2 кадетам школы-интернат имени П.О. Сухого.

По версии следствия, воздушное судно Ан-2 пилотировалось одним пилотом, что нарушает руководство по летной эксплуатации: минимальный состав экипажа должен состоять из командира самолета и второго пилота. Кроме того, вопреки требованиям Руководства по парашютной подготовки авиации, на площадке приземления не было дежурного врача. Никто не провел медицинский осмотр 26 кадетов, что могло повлечь, в случае наличия медицинских противопоказаний, утрату их здоровья либо наступление смерти.

Следователи провели обыск помещения спортклуба "Ястреб" и изъяли парашюты. Сейчас ведется допрос сотрудников организации и кадетов.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте