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Под Волгоградом прыжки с парашютом едва не привели к трагедии Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.06.2017 11:07

В Волгограде кадетов допустили к прыжкам без предварительного осмотра врача

По факту оказания услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья кадетов, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, в районе поселка Средняя Ахтуба Волгоградской области некоммерческая организация "Авиационно-технический спортивный клуб "Ястреб" оказала услуги по прыжкам с парашютом с использованием воздушного судна Ан-2 кадетам школы-интернат имени П.О. Сухого.

По версии следствия, воздушное судно Ан-2 пилотировалось одним пилотом, что нарушает руководство по летной эксплуатации: минимальный состав экипажа должен состоять из командира самолета и второго пилота. Кроме того, вопреки требованиям Руководства по парашютной подготовки авиации, на площадке приземления не было дежурного врача. Никто не провел медицинский осмотр 26 кадетов, что могло повлечь, в случае наличия медицинских противопоказаний, утрату их здоровья либо наступление смерти.

Следователи провели обыск помещения спортклуба "Ястреб" и изъяли парашюты. Сейчас ведется допрос сотрудников организации и кадетов.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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