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В Дзержинском районе водитель сбил женщину и скрылся Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.06.2017 11:59

В Дзержинском районе водитель сбил женщину и скрылся

ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина-пешеход, произошло накануне ночью на 3-й Продольной.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигался по ул. 3-й Продольная со стороны ул. Неждановой в сторону ул. Ангарской. Напротив дома № 131Б по ул. Ангарской водитель сбил 28-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда пешеход с травмой обратилась в медицинское учреждение.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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