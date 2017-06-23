В Дзержинском районе водитель сбил женщину и скрылся

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигался по ул. 3-й Продольная со стороны ул. Неждановой в сторону ул. Ангарской. Напротив дома № 131Б по ул. Ангарской водитель сбил 28-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда пешеход с травмой обратилась в медицинское учреждение.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"