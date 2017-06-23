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Волгоградских медиков осудили за трудоустройство «мертвых душ» Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 12:14

Волгоградских медиков осудили за трудоустройство «мертвых душ»

За три года врач и медсестра Центра реабилитации в Волгограде заработали на «липовых» работниках около 400 тысяч рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, при проверке Красноармейского филиала ГБУЗ «Волгоградский областной центр медреабилитации» сотрудники ведомства обнаружили «мертвые души». Выяснилось, что заведующая медучреждением Ольга Стручкова фиктивно устроила в Центр двух санитарок, за которых регулярно получала зарплату в течение трех лет. Подельница мошенницы – медсестра Ольга Клонова при этом вносила ложные сведения о «работе» младшего медперсонала в табеля. Таким образом, женщины за несколько лет получили себе в карман около 400 тысяч бюджетных рублей.

Свою вину медики не признали. Однако суд приговорил Стручкову к полутора годам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. А Клоновой за пособничество дали 1 год условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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