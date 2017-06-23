В Волжском автобус столкнулся с иномаркой: пострадали два человека

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28-летняя женщина-водитель на автомашине "Шкода Октавия" следовала по ул. К.Маркса со стороны ул. Ленинградской в сторону ул. Комсомольской. Напротив дома № 31 автоледи не выдержала безопасную дистанцию до следовавшего впереди автобуса "Волжанин", который остановился на остановке для высадки пассажиров, и столкнулась с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия 82-летняя пассажирка автобуса, а также 8-летняя пассажирка иномарки с травмами были госпитализированы.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"