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В Волжском автобус столкнулся с иномаркой: пострадали два человека Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.06.2017 12:27

В Волжском автобус столкнулся с иномаркой: пострадали два человека

ДТП произошло в четверг около полудня в городе-спутнике.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28-летняя женщина-водитель на автомашине "Шкода Октавия" следовала по ул. К.Маркса со стороны ул. Ленинградской в сторону ул. Комсомольской. Напротив дома № 31 автоледи не выдержала безопасную дистанцию до следовавшего впереди автобуса "Волжанин", который остановился на остановке для высадки пассажиров, и столкнулась с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия 82-летняя пассажирка автобуса, а также 8-летняя пассажирка иномарки с травмами были госпитализированы.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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