Двое жителей Волгоградской области превратили свои квартиры в наркопритоны

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21 июня сотрудники наркоконтроля в Михайловке по подозрению в содержании в своем домовладении притона для изготовления и потребления наркотиков задержали 50-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя.

В его квартире полицейские обнаружили оборудование и посуду, на которой были следы наркотического вещества. Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, что предоставлял свое жилье наркозависимым лицам, получая от них взамен в качестве вознаграждения алкоголь.

Аналогичный факт также был зарегистрирован и в Городищенском районе Волгоградской области. Там в квартире 67-летнего местного жителя обнаружили ацетилированный опий. Подозреваемый сознался в том, что позволял знакомым лицам пользоваться своей квартирой для приготовления и потребления наркотиков в обмен на спиртное.

По обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела. Законодательством предусмотрено наказание до 4-х лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области