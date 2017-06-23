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На западе Волгограда полицейские поймали вора-сумочника Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 12:57

На западе Волгограда полицейские поймали вора-сумочника

В Дзержинском районе стражи порядка задержали подозреваемого в краже сумки у посетительницы магазина.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на днях в полицию обратилась 51-летняя жительница Дзержинского района. Женщина рассказала, когда она была в местном магазине, у нее украли сумку с деньгами и личными вещами. Потерпевшая уточнила, что на некоторое время оставила без присмотра аксессуар, где по ее словам, находилось 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 39-летний волгоградец. Мужчина во всем сознался и пояснил, что деньги из похищенной сумки уже потратил на выпивку.

Теперь вору-сумочнику грозит до 5 лет тюремного заключения.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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