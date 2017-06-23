На западе Волгограда полицейские поймали вора-сумочника



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на днях в полицию обратилась 51-летняя жительница Дзержинского района. Женщина рассказала, когда она была в местном магазине, у нее украли сумку с деньгами и личными вещами. Потерпевшая уточнила, что на некоторое время оставила без присмотра аксессуар, где по ее словам, находилось 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 39-летний волгоградец. Мужчина во всем сознался и пояснил, что деньги из похищенной сумки уже потратил на выпивку.

Теперь вору-сумочнику грозит до 5 лет тюремного заключения.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress