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С начала года в регионе 2 человека умерли от ботулизма Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 14:42

С начала года в регионе уже 2 человека умерли от ботулизма

Роспотребнадзор опубликовал данные о регистрации случаев заболевания ботулизмом.

Ежегодно в Волгоградской области регистрируются случаи летального исхода от заболевания ботулизмом. 2017 год не стал исключением.

Всего с начала года было зафиксировано 14 случаев, 2 из которых оказались смертельными.

Известно, что смерть от ботулизма произошла в результате острого отравления вяленой рыбой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, наиболее часто ботулизмом заболевают в летний сезон.

Бактерии, вызывающие это смертельное заболевание, активно производят токсины при +28-35 °С.

Лечение ботулизма в домашних условиях невозможно, поскольку в любой момент больному может понадобиться искусственная вентиляция лёгких.

Специалисты рекомендуют при любых недомоганиях, похожих на отравление, немедленно обращайтесь за медицинской помощью, чтобы своевременно предотвратить серьезные последствия.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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