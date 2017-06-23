Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение Еланского районного суда, по которому был оправдан насильник.

В суде было установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемый незаконно проник в дом молодой женщины, где, угрожая убийством, пытался ее изнасиловать. К счастью, потерпевшей удалось освободиться и выбежать из дома.

Данное уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК по региону. Мужчине вменяли незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

В результате Еланский районный суд вынес оправдательный приговор из-за отсутствия в действиях подсудимого состава преступления. Однако прокурор с таким решением не согласился и подал апелляцию.

В результате дело направлено на новое рассмотрение в суде.

Отметим, что это уже не первый случай в регионе, когда насильникам едва не удается избежать наказания.

Так, недавно на повторное рассмотрение было направлено уголовное дело о групповом изнасиловании в Городищенском районе.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress