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Под Волгоградом снова хотели оправдать насильника Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 15:14

Под Волгоградом хотели оправдать насильника

Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор мужчине, который пытался изнасиловать местную жительницу.

Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение Еланского районного суда, по которому был оправдан насильник.

В суде было установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемый незаконно проник в дом молодой женщины, где, угрожая убийством, пытался ее изнасиловать. К счастью, потерпевшей удалось освободиться и выбежать из дома.

Данное уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК по региону. Мужчине вменяли незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

В результате Еланский районный суд вынес оправдательный приговор из-за отсутствия в действиях подсудимого состава преступления. Однако прокурор с таким решением не согласился и подал апелляцию.

В результате дело направлено на новое рассмотрение в суде.

Отметим, что это уже не первый случай в регионе, когда насильникам едва не удается избежать наказания.

Так, недавно на повторное рассмотрение было направлено уголовное дело о групповом изнасиловании в Городищенском районе.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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