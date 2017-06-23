У пьяного волгоградца изъяли пять килограммов марихуаны



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, стражи порядка в рамках спецоперации «МАК-2017» патрулировали улицы в Михайловке. Таким образом, полицейские заметили пьяного неадекватного мужчину. Им оказался 39-летний местный житель. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с марихуаной общим весом более 800 граммов. В дальнейшем полицейские нашли еще около 4-х килограммов растительного наркотика в мусорном пакете в гараже задержанного.

За хранение такого количества марихуаны подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

Напоминаем, с 13 июня 2017 года в регионе начался первый этап операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону