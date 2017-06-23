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|У пьяного волгоградца изъяли пять килограммов марихуаны
|Скандалы и ЧП
|23.06.2017 15:25
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За хранение такого количества марихуаны подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении него уже возбудили уголовное дело.
Напоминаем, с 13 июня 2017 года в регионе начался первый этап операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.
Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону
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