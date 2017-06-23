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В Татарстане задержан третий грабитель камышинского ювелирного салона Печать
Скандалы и ЧП
23.06.2017 17:06

В Татарстане задержан третий грабитель камышинского ювелирного салона

Сотрудники МВД Татарстана задержали третьего подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного салона и ранении полицейского.

Преступника удалось задержать в детском оздоровительном лагере недалеко от Казани.

Оказалось, что 27-летний подозреваемый работал спортивным тренером в одной из детско-юношеских спортивных школ республики.

"Сотрудники уголовного розыска разработали оперативную комбинацию, в ходе которой подозреваемого под надуманным предлогом выманили за территорию лагеря, где он и был задержан", - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Свою вину мужчина при задержании признал полностью. Полицейским он пояснил, что пошел на ограбление из-за финансовых трудностей.

Как ранее сообщало ИА "СоцИнформБюро", второй подозреваемый был задержан вчера в городе Азов Ростовской области. Он также признал свою вину.

Первый подозреваемый был найден в одной из квартир Саратовской области. При задержании он нанес себе огнестрельное ранение, от которого позже скончался в больнице.

Напомним, что днем 18 июня трое бандитов в камуфляжной форме и масках в Камышине ворвались в магазин ювелирных изделий. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили драгоценности на 5 миллионов рублей и скрылись на «Нива Шевроле».

В ходе погони за преступниками был ранен в голову 37-летний старший лейтенант полиции. К счастью, ранение оказалось не тяжелым.

По данному факту Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании нападавших, будут представлены к наградам.

Юлия Соболева
Фото, видео: МВД России

 

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