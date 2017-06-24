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|В Кировском районе водитель "Вольво" въехал в стоящий грузовик
|Скандалы и ЧП Волгоград
|24.06.2017 12:27
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 21:30 34-летний водитель автомашины "Вольво" двигался со стороны Советского района в сторону Красноармейского. Напротив дома № 135 по ул. 64 Армии при маневрировании водитель иномарки въехал в стоящий автомобиль "Газ-3307".
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 40-летний пассажир автомашины "Газ-3307". Мужчину с травмами доставили в больницу.
Надира Коннова
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