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Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска Печать
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24.06.2017 14:18

Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска

В Карелии полицейского наказали за гневный комментарий к фото подростков, зигующих у памятника солдатам Красной армии.

Как стало известно "СоцИнформБюро", старшина полиции Алексей Г. из города Беломорска в Карелии прокомментировал во "ВКонтакте" фотографию, на которой были изображены четверо подростки в вызывающих позах у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Один из парней стоял прямо на мемориале со сложенными в нацистском приветствии руками.

Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска

Сотрудник правоохранительных органов назвал подростков, которые взобрались на памятник погибшим бойцам ВОВ, дегенератами, моральными инвалидами и нерадивыми отпрысками.

Данный комментарий заметила мать одного из юношей и пожаловалась на Алексея в полицию. За оскорбление полицейского привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом в действиях самих молодых людей состава преступления не обнаружили.

Полицейские со всей России не стали закрывать на это глаза и устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска. Стражи порядка запустили хештег #Лёшаправ и требуют отмены наказания, сообщает паблик Mash.

Надира Коннова
Фото:© Mash

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