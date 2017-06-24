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|На севере Волгограда пассажирка вылетела из такси во время ДТП
|Скандалы и ЧП Волгоград
|24.06.2017 14:59
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 23 июня в 11:20 62-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигался по ул. Тракторостроителей в сторону ул. Михайлова. Напротив дома № 13 по ул. Тракторостроителей при обгоне автомобиля, идущего в попутном направлении, таксист не убедился в безопасности совершения маневра и столкнулся е с автомобилем "Хендэ АХ-3". После столкновения автомобиль "Лада Гранта" наехал на водопроводную трубу, после чего опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летняя пассажирка автомобиля "Лада Гранта" от удара вылетела из авто, получив травмы. Женщина была доставлена в больницу.
Надира Коннова
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