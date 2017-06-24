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На севере Волгограда пассажирка вылетела из такси во время ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.06.2017 14:59

На севере Волгограда пассажирка вылетела из такси во время ДТП

Авария произошла утром в пятницу в Тракторозаводском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 23 июня в 11:20 62-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигался по ул. Тракторостроителей в сторону ул. Михайлова. Напротив дома № 13 по ул. Тракторостроителей при обгоне автомобиля, идущего в попутном направлении, таксист не убедился в безопасности совершения маневра и столкнулся е с автомобилем "Хендэ АХ-3". После столкновения автомобиль "Лада Гранта" наехал на водопроводную трубу, после чего опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летняя пассажирка автомобиля "Лада Гранта" от удара вылетела из авто, получив травмы. Женщина была доставлена в больницу.

Надира Коннова

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