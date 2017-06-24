На севере Волгограда рабочие наткнулись на авиабомбу

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись рабочие, проводившие земляные работы накануне на улице Ушакова. Предположительно, это ФАБ - 50.

- В ближайшие дни к месту обнаружения авиабомбы прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России для её обезвреживания, - уточнили в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области