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На севере Волгограда рабочие наткнулись на авиабомбу Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.06.2017 18:52

На севере Волгограда рабочие наткнулись на авиабомбу

Опасная находка была обнаружена в Тракторозаводском районе города при проведении земляных работ.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись рабочие, проводившие земляные работы накануне на улице Ушакова. Предположительно, это ФАБ - 50.

- В ближайшие дни к месту обнаружения авиабомбы прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России для её обезвреживания, - уточнили в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

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