За контрабанду гашиша длительный срок



Инцидент произошел в декабре 2016 года на таможенном посту в Климовском районе Брянской области. При осмотре автомобиля иностранного производства, сотрудники таможенной службы обнаружили тайник, в котором находилась крупная партия наркотического вещества. А именно более ста килограммов гашиша, приблизительная стоимость которого равна более ста миллионам рублей.

Перевезти все это «добро» на территорию Брянской области, попытался гражданин одного из сопредельных государств 1956 года рождения. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 229.1 (Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере) и частью 5 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

- Решением Брянского областного суда обвиняемый в Контрабанде крупной партии наркотиков был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.

Евгений Иванов