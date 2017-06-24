За контрабанду гашиша длительный срок

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|24.06.2017 23:33
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Перевезти все это «добро» на территорию Брянской области, попытался гражданин одного из сопредельных государств 1956 года рождения. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 229.1 (Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере) и частью 5 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.
- Решением Брянского областного суда обвиняемый в Контрабанде крупной партии наркотиков был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.
Евгений Иванов
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