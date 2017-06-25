ОАО ЕДКММ
В Волжском при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 10 человек Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.06.2017 12:15

В Волжском при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 10 человек

ЧП произошло за полчаса до полуночи в субботу на улице Горького в городе-спутнике.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 24 июня в 23:31 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. На улице Горького в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:38.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru