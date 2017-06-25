В Волжском при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 10 человек

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 24 июня в 23:31 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. На улице Горького в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:38.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России