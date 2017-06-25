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|В Волжском при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 10 человек
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.06.2017 12:15
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 24 июня в 23:31 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. На улице Горького в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:38.
- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.
Надира Коннова
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