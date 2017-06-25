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В Камышине при столкновении с Газелью погиб водитель "двенашки" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.06.2017 12:29

В Камышине при столкновении с Газелью погиб водитель

Авария со смертельным исходом произошла накануне днем на автодороге "Сызрань-Саратов-Волгоград".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в субботу в 16:30 61-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21124" двигался по 457/244 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" со стороны Саратова в сторону Волгограда. "Двенашка" выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной "ГАЗ-32213", за рулем которой находился 59-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель Газели с травмами был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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