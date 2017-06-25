В Михайловке празднование Дня молодежи обернулось стрельбой

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Михайловки. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

24 июня в Михайловке во время праздника, посвященного Дню молодежи, мужчина на "Ленд Крузер 200" заехал на оборудованную для массового мероприятия площадку. В это время там находились многочисленные жители и гости районного центра, большинство из них пришли на мероприятие с детьми. Сотрудники полиции, охранявшие в этот день общественный порядок, попытались остановить нарушителя.

Начальник ОГИБДД городского отдела МВД подошел к внедорожнику и открыл дверь. В этот момент водитель иномарки начал движение, протащив в результате полицейского по асфальту несколько метров. Ставшему свидетелем происходящего инспектору полиции, дабы пресечь преступные действия подозреваемого, пришлось применить табельное оружие.

- Убедившись в безопасности граждан, полицейский произвел три выстрела. Один из них был предупредительным в воздух, а последующие два - в сторону удаляющегося автомобиля. Водителю удалось скрыться. Как оказалось, мужчина направился он в городскую больницу, так как получил огнестрельное ранение в область спины, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого медики прооперировали, он находится под наблюдением врачей. Угрозы для его жизни нет. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

ФОТО: СК России