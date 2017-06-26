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|В Светлоярском районе установлен карантин по бешенству
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|26.06.2017 10:04
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин установлен в жилом массиве возле домовладения №14 по улице Чапаева в поселке Краснопортизанский.
Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.
В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.
Напомним, в июне губернатор уже подписал постановления об установлении карантина на территории Волжского, а также в двух районах Волгограда.
Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.
Юлия Соболева
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