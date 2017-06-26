На юге Волгограда в тройном ДТП пострадали четыре человека

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в воскресенье в 21:35 37-летний водитель на автомобиле "Тойота Прадо" двигался по ул. Песчаной со стороны Красноармейского района в сторону Советского. Напротив дома №19 ул. Песчаной водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей автомашины "Ваз-21099", под управлением 20-летнего водителя, и столкнулся с ней. От удара "Тойота Прадо" выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с "Хендэ Гетц" под управлением 40-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также два пассажира "Хендэ Гетц" в возрасте 19 и 7 лет были доставлены в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"