ОАО ЕДКММ
За ловлю карасей камышанину грозит тюремный срок Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 10:43

За ловлю карасей камышанину грозит тюремный срок

В Камышине возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышинский», уголовное дело возбуждено в отношении 50-летнего местного жителя.

28 мая 2017 года мужчина, находясь на Волге неподалеку от СНТ «Липовка-5», установил ставную рыболовную сеть длинной в 50 метров. В результате добычей рыбака стала рыба карась.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru