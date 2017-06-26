За ловлю карасей камышанину грозит тюремный срок

В Камышине возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышинский», уголовное дело возбуждено в отношении 50-летнего местного жителя. 28 мая 2017 года мужчина, находясь на Волге неподалеку от СНТ «Липовка-5», установил ставную рыболовную сеть длинной в 50 метров. В результате добычей рыбака стала рыба карась. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >