Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 25 июня в 10 часов вечера 34-летний водитель автомашины "ВАЗ-2109", следуя по автодороге "Волгоград-Сальск", на 45 км сбил 40-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"