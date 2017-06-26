В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, специалисты ведомства Красноармейского района нашли ряд незаконно установленных киосков. В шесть управляющих организаций уже направлены претензии по этому поводу.

А на севере Волгограда выявлено порядка 30 павильонов, у которых не оказалось разрешений на подключение к инженерным сетям. Данную информацию направили в ресурсоснабжающие организации. Кроме этого, прокуратура направила материалы в органы МВД, чтобы привлечь виновных к административной и уголовной ответственности.

В Центральном районе обнаружен киоск, который стоит в границах охранной зоны газопровода. В адрес администрации направили требование демонтировать данный объект.

Добавим, после взрыва дома на Университетском проспекте, по городу продолжаются проверки предпринимателей на законность размещения нестационарных торговых объектов и их подключения к коммунальным сетям.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»