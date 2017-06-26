ОАО ЕДКММ
В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 10:51

В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям

Региональная прокуратура в ходе проверки обнаружила десятки фактов незаконного размещения нестационарных торговых объектов и самовольного подключения к инженерно-техническим сетям в Волгограде.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, специалисты ведомства Красноармейского района нашли ряд незаконно установленных киосков. В шесть управляющих организаций уже направлены претензии по этому поводу.

А на севере Волгограда выявлено порядка 30 павильонов, у которых не оказалось разрешений на подключение к инженерным сетям. Данную информацию направили в ресурсоснабжающие организации. Кроме этого, прокуратура направила материалы в органы МВД, чтобы привлечь виновных к административной и уголовной ответственности.

В Центральном районе обнаружен киоск, который стоит в границах охранной зоны газопровода. В адрес администрации направили требование демонтировать данный объект.

Добавим, после взрыва дома на Университетском проспекте, по городу продолжаются проверки предпринимателей на законность размещения нестационарных торговых объектов и их подключения к коммунальным сетям.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru