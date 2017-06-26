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Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 11:01

Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке

В Волгограде задержан подозреваемый в получении денежного вознаграждения.

Сотрудники отдела полиции №6 в Советском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали бывшего начальника одного из отделов МУП ЖКХ Советского района.

По данным следствия, сотрудник учреждения требовал у 28-летнего жителя советского района 21 тысячу рублей за возможность торговать вне специальных для этого мест.

При передаче денег взяточник был задержан полицейскими с поличным. СУ СК возбудил в отношении него уголовное дело.

Теперь бывшему начальнику грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки.

Напомним, что несколько недель назад за подобное преступление был задержан начальник одного из отделов МУП ЖКХ Красноармейского района.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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