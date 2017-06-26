Назначен новый глава Краснооктябрьского района
Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке
|Скандалы и ЧП
|26.06.2017 11:01
|
Сотрудники отдела полиции №6 в Советском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали бывшего начальника одного из отделов МУП ЖКХ Советского района.
По данным следствия, сотрудник учреждения требовал у 28-летнего жителя советского района 21 тысячу рублей за возможность торговать вне специальных для этого мест.
При передаче денег взяточник был задержан полицейскими с поличным. СУ СК возбудил в отношении него уголовное дело.
Теперь бывшему начальнику грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки.
Напомним, что несколько недель назад за подобное преступление был задержан начальник одного из отделов МУП ЖКХ Красноармейского района.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:36
Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей
-
11:17
В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности
-
11:01
Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке
-
10:51
В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям
-
10:46
Под Волгоградом водитель на "девятке" сбил насмерть пешехода
-
10:43
За ловлю карасей камышанину грозит тюремный срок
-
10:27
На юге Волгограда в тройном ДТП пострадали четыре человека
-
10:08
Экстренный номер «112» появится во всех районах Волгоградской области
-
10:04
В Светлоярском районе установлен карантин по бешенству
-
10:00
Преступники использовали "Telegram" при подготовке теракта в петербургском метро
-
09:29
В ближайшие дни в Волгограде будет сухо и жарко
-
09:28
В двух районах Волгограда отключат горячую воду
-
09:19
Госдума намерена ужесточить наказание за коррупцию
-
25.06.2017 15:32
Минстрой РФ разработал "Азбуку для потребителей услуг ЖКХ" с картинками
Самое читаемое
-
11:01
Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке
-
10:51
В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям
-
10:46
Под Волгоградом водитель на "девятке" сбил насмерть пешехода
-
10:43
За ловлю карасей камышанину грозит тюремный срок
-
10:27
На юге Волгограда в тройном ДТП пострадали четыре человека
-
10:04
В Светлоярском районе установлен карантин по бешенству
-
25.06.2017 13:39
В Михайловке празднование Дня молодежи обернулось стрельбой
Последние комментарии
-
Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска
-
Молодцы >>
-
-
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
-
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
Назначен новый глава Краснооктябрьского района
-
Место рождения господина Дронова хотелось бы узнать. >>
-
-
Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма
-
Опять Возрождение >>
-
-
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
Sіmply desirе tto say your article iis ɑs astounding. The clarity on your post is just nice and i can ... >>
-