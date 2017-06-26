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Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 11:36

Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей

В пользу регионального комитета по труду и занятости взыскали незаконно потраченную субсидию.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, под Волгоградом с предпринимателя взыскали 89 тысяч рублей субсидии. В августе 2015 года бизнесмен договорился с ГКУ «Центр занятости населения в Дубовском районе» о содействии трудоустройству инвалидов. В дальнейшем коммерсант получил деньги для обустройства соответствующего рабочего места.

В ходе проверки выяснилось, что предприятия на самом деле не существует. В этой связи прокуратора через суд потребовала от бизнесмена вернуть деньги. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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