Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, под Волгоградом с предпринимателя взыскали 89 тысяч рублей субсидии. В августе 2015 года бизнесмен договорился с ГКУ «Центр занятости населения в Дубовском районе» о содействии трудоустройству инвалидов. В дальнейшем коммерсант получил деньги для обустройства соответствующего рабочего места.

В ходе проверки выяснилось, что предприятия на самом деле не существует. В этой связи прокуратора через суд потребовала от бизнесмена вернуть деньги. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress