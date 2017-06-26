Безработный волгоградец ограбил магазин здорового питания



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в Центральном районе города случилось необычное ограбление магазина по продаже здорового питания. При этом похищен был не товар, а керамическая статуэтка за 4 тысячи рублей, которая украшала зал.

Так, в магазин зашел неизвестный, схватил предмет интерьера и убежал. Продавцы обратились в полицию и сообщили стражам порядка приметы злоумышленника. В итоге им оказался 41-летний безработный местный житель. К слову, мужчину до этого судили за аналогичные преступления. Он уже дал признательные показания и пояснил, что статуэтку хотел заложить, а на вырученные деньги купить алкоголь. Похищенное изъято и возвращено. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для грабителя.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress