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Безработный волгоградец ограбил магазин здорового питания Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 12:03

Безработный волгоградец ограбил магазин здорового питания

В центре Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли ограбление магазина здорового питания.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в Центральном районе города случилось необычное ограбление магазина по продаже здорового питания. При этом похищен был не товар, а керамическая статуэтка за 4 тысячи рублей, которая украшала зал.

Так, в магазин зашел неизвестный, схватил предмет интерьера и убежал. Продавцы обратились в полицию и сообщили стражам порядка приметы злоумышленника. В итоге им оказался 41-летний безработный местный житель. К слову, мужчину до этого судили за аналогичные преступления. Он уже дал признательные показания и пояснил, что статуэтку хотел заложить, а на вырученные деньги купить алкоголь. Похищенное изъято и возвращено. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для грабителя.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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