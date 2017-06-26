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Жители Волжского вымещают зло на чужих автомобилях Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.06.2017 12:36

Жители Волжского вымещают зло на чужих автомобилях

16-летний учащийся техникума повредил капот "ВАЗ-2115" в порыве отчаяния, после того как случайно уронил и разбил свой дорогостоящий мобильный телефон, а 46-летний мужчина повредил лакокрасочное покрытие чужой "десятки"из-за напоминания ему о долге за услуги ЖКХ.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 14 июня в полицию обратился 44-летний житель города Волжского. Заявитель рассказал, что обнаружил повреждение капота своей автомашины "ВАЗ-2115", припаркованной около дома по месту жительства. Ущерб был оценен на сумму более 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 16-летний учащийся одного из техникумов. Подросток сознался в содеянном и пояснил, что повредил чужой автомобиль в порыве отчаяния, после того как случайно уронил и разбил свой дорогостоящий мобильный телефон.

В этот же день в полицию обратился еще один волжанин. Молодой человек попросил полицейских помочь задержать злоумышленника, повредившего лакокрасочное покрытие на его автомашине "ВАЗ-2110". Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Злоумышленником оказался 46-летний сосед потерпевшего. Мужчина сознался в содеянном. Причину своих действия он объяснил неприязненным отношением к жильцу дома, напомнившему ему о задолженности за услуги ЖКХ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 167 УК РФ – "Умышленное повреждение чужого имущества". Любителям вымещать зло на чужих автомобилях грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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