ОАО ЕДКММ
Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
26.06.2017 13:23

Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Богословском кладбище неизвестные устроили погром на могиле музыканта и лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Как сообщает "СоцИнформБюро", пользователь социальной сети «ВКонтакте» Вероника Красильникова выложила пост с прикрепленной фотографией, на которой видно, что вандалы перевернули вазы и разбросали цветы, принесенные фанатами основателя группы "Кино" ко дню рождения легендарного исполнителя.

"Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна?...", - написала девушка.

Напомним, погибшему в дорожно-транспортном происшествии Виктору Цою исполнилось бы 21 июня 55 лет. Цой погиб 15 августа 1990 года в 12:28. Его жизнь прервалась на 29-ом году жизни. Официальная версия – автокатастрофа, место аварии — 35 километр трассы Слока – Талси в Латвии.

Солист группы "Кино" был похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище 19 августа 1990 года. На том же кладбище недалеко от могилы певца похоронена жена Виктора - Марианна (Марьяна) Игоревна Цой и его мать Валентина Васильевна Цой.

Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге

Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге

Надира Коннова
ФОТО: vk.com / Вероника Красильникова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru