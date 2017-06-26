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|Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге
|Скандалы и ЧП Главные новости
|26.06.2017 13:23
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Как сообщает "СоцИнформБюро", пользователь социальной сети «ВКонтакте» Вероника Красильникова выложила пост с прикрепленной фотографией, на которой видно, что вандалы перевернули вазы и разбросали цветы, принесенные фанатами основателя группы "Кино" ко дню рождения легендарного исполнителя.
"Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна?...", - написала девушка.
Напомним, погибшему в дорожно-транспортном происшествии Виктору Цою исполнилось бы 21 июня 55 лет. Цой погиб 15 августа 1990 года в 12:28. Его жизнь прервалась на 29-ом году жизни. Официальная версия – автокатастрофа, место аварии — 35 километр трассы Слока – Талси в Латвии.
Солист группы "Кино" был похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище 19 августа 1990 года. На том же кладбище недалеко от могилы певца похоронена жена Виктора - Марианна (Марьяна) Игоревна Цой и его мать Валентина Васильевна Цой.
Надира Коннова
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