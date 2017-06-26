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|На юге Волгограда сбили пешехода
|Скандалы и ЧП
|26.06.2017 14:51
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла несколько часов назад на пересечении улиц Фадеева и Удмуртской в Красноармейском районе.
По словам очевидцев, пешехода на проезжей части сбил автомобиль Toyota Avensis. От удара мужчина потерял сознание.
Вскоре после ДТП он был госпитализирован. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Подробности уточняются.
Юлия Соболева
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