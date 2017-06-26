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На юге Волгограда сбили пешехода Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 14:51

На юге Волгограда сбили пешехода

Серьезное ДТП произошло в Красноармейском районе. Пострадавший был госпитализирован.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла несколько часов назад на пересечении улиц Фадеева и Удмуртской в Красноармейском районе.

По словам очевидцев, пешехода на проезжей части сбил автомобиль Toyota Avensis. От удара мужчина потерял сознание.

Вскоре после ДТП он был госпитализирован. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Подробности уточняются.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть ВКонтакте, группа «Жесть Волгограда», Анна Мелешка

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