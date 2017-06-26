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Жители Волгоградской области хранили дома почти полкило наркотиков Печать
Скандалы и ЧП
26.06.2017 16:15

Жители Волгоградской области хранили дома почти полкило наркотиков

Под суд идут два жителя Волжского и один мужчина из Среднеахтубинского района за попытку сбыта наркотических средств.

Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту сбыта наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, 20 декабря 2016 года трое мужчин 30, 33 и 32-лет попытались продать 27 грамм наркотиков. В результате они были задержаны сотрудниками полиции.

Во время проведения обысков по местам жительства сбытчиков было обнаружено свыше 420 грамм запрещенных веществ.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сбыт. На данный момент его передали в суд Волжского.

Юлия Соболева
Фото: Архив МВД России

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