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|Жители Волгоградской области хранили дома почти полкило наркотиков
|Скандалы и ЧП
|26.06.2017 16:15
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Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту сбыта наркотиков в крупном размере.
По данным следствия, 20 декабря 2016 года трое мужчин 30, 33 и 32-лет попытались продать 27 грамм наркотиков. В результате они были задержаны сотрудниками полиции.
Во время проведения обысков по местам жительства сбытчиков было обнаружено свыше 420 грамм запрещенных веществ.
Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сбыт. На данный момент его передали в суд Волжского.
Юлия Соболева
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