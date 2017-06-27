На севере Волгограда в ДТП пострадал 6-летний ребенок

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|27.06.2017 09:35
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник в 18:30 22-летний водитель на автомашине "ВАЗ- 21104" двигался по ул. 3-я Продольной со стороны Краснооктябрьского района в сторону поселка Водстрой. На запрещающем сигнале светофора водитель столкнулся с "Тойота Витз", под управлением 29-летнего водителя. Иномарка выезжала с ул. Александрова на ул. 3-я Продольная.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля и 6-летний пассажир автомашины "Тойота Витз" с травмами были доставлены в больницу.
Надира Коннова
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