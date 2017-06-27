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На севере Волгограда в ДТП пострадал 6-летний ребенок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.06.2017 09:35

На севере Волгограда в ДТП пострадал 6-летний ребенок

Авария произошла накануне вечером в Тракторозаводском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник в 18:30 22-летний водитель на автомашине "ВАЗ- 21104" двигался по ул. 3-я Продольной со стороны Краснооктябрьского района в сторону поселка Водстрой. На запрещающем сигнале светофора водитель столкнулся с "Тойота Витз", под управлением 29-летнего водителя. Иномарка выезжала с ул. Александрова на ул. 3-я Продольная.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля и 6-летний пассажир автомашины "Тойота Витз" с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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