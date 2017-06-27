Под Волгоградом автоледи устроила массовое ДТП: пострадали три человека

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 22:55 40-летняя автоледи на автомашине "ВАЗ-21150", следуя по федеральной автодороге "Волгоград- К- Шахтинский" со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, въехала в стоящую впереди "Хонду Интегра", под управлением 29-летнего водителя. После столкновения "Хонда Интегра" наехала на впереди стоящий "Мерседес Бенц", под управлением 50-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с травмами были доставлены трое пассажиров "ВАЗ-21150" в возрасте 17, 17 и 6 лет, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"