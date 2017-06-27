В Дзержинском районе ребенок выпал из окна

26 июня 2017 года в 19.41 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Сотрудники больницы сообщили, что к ним был доставлен с травмами малолетний ребенок.

Как оказалось, 6-летний малыш спросил у мамы разрешения пойти погулять во двор. Однако на улицу мальчик так и не вышел. Он вылез в окно между 3-м и 4-м этажами и упал на козырек подъезда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, ребенок с места происшествия был госпитализирован.

В результате по данному факту полиция организовала проверку.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»