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В Дзержинском районе ребенок выпал из окна Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 10:17

В Дзержинском районе ребенок выпал из окна

Полиция проводит проверку по факту получения травм малолетним ребенком.

26 июня 2017 года в 19.41 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Сотрудники больницы сообщили, что к ним был доставлен с травмами малолетний ребенок.

Как оказалось, 6-летний малыш спросил у мамы разрешения пойти погулять во двор. Однако на улицу мальчик так и не вышел. Он вылез в окно между 3-м и 4-м этажами и упал на козырек подъезда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, ребенок с места происшествия был госпитализирован.

В результате по данному факту полиция организовала проверку.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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