ОАО ЕДКММ
Волгоградец попался на подкупе судебного пристава Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 10:39

Волгоградец попался на подкупе судебного пристава

Житель Николаевского района предложил взятку приставу, чтобы избавиться от долгов по алиментам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УФССП по региону, в Николаевском районе должник по алиментам пришел к судебному приставу и предложил ему две тысячи рублей, чтобы сотрудник ведомства снял арест с его счета и прекратил исполнительное производство. Информацию об этом госслужащий передал в отдел по противодействию коррупции.

Мужчину задержали, когда он пытался передать деньги. В отношении алиментщика возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru