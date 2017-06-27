Волгоградец попался на подкупе судебного пристава

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УФССП по региону, в Николаевском районе должник по алиментам пришел к судебному приставу и предложил ему две тысячи рублей, чтобы сотрудник ведомства снял арест с его счета и прекратил исполнительное производство. Информацию об этом госслужащий передал в отдел по противодействию коррупции.

Мужчину задержали, когда он пытался передать деньги. В отношении алиментщика возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress