В Волгограде чиновник был уволен за подработку в коммерческом организации

Накануне прокуратура региона провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что директор муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление №1» одновременно являлся директором одной из коммерческих организаций.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в соответствии с законодательством госслужащий не может заниматься предпринимательской деятельностью.

В результате прокурор в адрес главы администрации Волгограда направил представление об устранении выявленных нарушений. Трудовой договор с указанным лицом расторгнут.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress