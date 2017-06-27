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В Волгограде чиновник был уволен за подработку в коммерческом организации Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 10:51

В Волгограде чиновник был уволен за подработку в коммерческом организации

Прокуратура помогла расторгнуть трудовой договор с руководителем муниципального предприятия за нарушение антикоррупционного законодательства.

Накануне прокуратура региона провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что директор муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление №1» одновременно являлся директором одной из коммерческих организаций.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в соответствии с законодательством госслужащий не может заниматься предпринимательской деятельностью.

В результате прокурор в адрес главы администрации Волгограда направил представление об устранении выявленных нарушений. Трудовой договор с указанным лицом расторгнут.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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