Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, Федора Серебрякова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

В судебном заседании уставлено, что в 2012 году Серебряков сфальсифицировал документы по закупке и использовании удобрений и гербицидов на полях Октябрьского района. Таким образом, он получил больше 300 тысяч рублей из регионального бюджета.

Через год Серебряков, занимая должность председателя СПК «Колос», направил в ФНС ложные сведения о поставке удобрений и гербицидов, чтобы возместить НДС. Так, махинатор смог получить 1,4 миллиона рублей. Все средства Серебряков потратил по своему усмотрению.

Депутат во всем сознался. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге Центральный районный суд Волгограда приговорил Федора Серебрякова к 4 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на 4 года.

Прокуратура планирует обжаловать данный приговор, поскольку считает это наказание слишком мягким.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress