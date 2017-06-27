ОАО ЕДКММ
Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 12:07

Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями

Депутат Шебалинского сельского поселения и Октябрьской райдумы получил 4 года условно за мошенничество.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, Федора Серебрякова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

В судебном заседании уставлено, что в 2012 году Серебряков сфальсифицировал документы по закупке и использовании удобрений и гербицидов на полях Октябрьского района. Таким образом, он получил больше 300 тысяч рублей из регионального бюджета.

Через год Серебряков, занимая должность председателя СПК «Колос», направил в ФНС ложные сведения о поставке удобрений и гербицидов, чтобы возместить НДС. Так, махинатор смог получить 1,4 миллиона рублей. Все средства Серебряков потратил по своему усмотрению.

Депутат во всем сознался. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге Центральный районный суд Волгограда приговорил Федора Серебрякова к 4 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на 4 года.

Прокуратура планирует обжаловать данный приговор, поскольку считает это наказание слишком мягким.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru