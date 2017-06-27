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Волгоградец из ревности избил собутыльника Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 12:37

Волгоградец из ревности избил собутыльника

В Даниловском районе застолье двоих друзей закончилось тяжелыми последствиями.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в больницу Даниловского района доставили 29-летнего местного жителя. Медики диагностировали у мужчины травму головы и различные переломы, о чем сообщили в полицию.

Стражам порядка по горячим следам удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний житель соседней станицы. Задержанный во всем сознался и пояснил, что избил товарища в ходе совместного распития горячительных напитков. Мужчины поссорились из-за женщины.

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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