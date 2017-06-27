

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УМВД России по городу, несколько недель назад в полицию обратилась сотрудница поликлиники Тракторозаводского района. Женщина рассказала, что с фасада здания медучреждения ночью исчезли два внешних блока сплит-систем.

В ходе расследования правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный и ранее судимый местный житель.

Мужчина во всем сознался и рассказал, что хотел сдать награбленное на металлом.

Украденное имущество возвращено в поликлинику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Волгоградцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»