ОАО ЕДКММ
Житель Волгограда снял блоки сплит-систем со здания поликлиники Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 13:01

Волгоградец снял блоки сплит-систем со здания поликлиники

На севере Волгограда стражи порядка задержали подозреваемого в краже.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УМВД России по городу, несколько недель назад в полицию обратилась сотрудница поликлиники Тракторозаводского района. Женщина рассказала, что с фасада здания медучреждения ночью исчезли два внешних блока сплит-систем.

В ходе расследования правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный и ранее судимый местный житель.
Мужчина во всем сознался и рассказал, что хотел сдать награбленное на металлом.

Украденное имущество возвращено в поликлинику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Волгоградцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru