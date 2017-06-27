Опубликован график отключения горячей воды на июль
Компания «Концессии теплоснабжения» утвердила июльский график отключения горячего водоснабжения в Во....
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
"Власть" подвела итоги очередной декларационной кампании глав российских регионов. Исследование пока....
|Житель Волгограда снял блоки сплит-систем со здания поликлиники
|Скандалы и ЧП
|27.06.2017 13:01
|
В ходе расследования правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный и ранее судимый местный житель.
Украденное имущество возвращено в поликлинику.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Волгоградцу грозит до пяти лет тюрьмы.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:22
У музея-заповедника дела не "фонтан"
-
13:13
В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра»
-
13:01
Житель Волгограда снял блоки сплит-систем со здания поликлиники
-
12:37
Волгоградец из ревности избил собутыльника
-
12:16
Опубликован график отключения горячей воды на июль
-
12:07
Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями
-
11:21
Большегрузам запретили въезд в Волжский
-
10:51
В Волгограде чиновник был уволен за подработку в коммерческом организации
-
10:44
Милонов: нужно разрешить матерям оставлять детей в госучреждениях
-
10:39
Волгоградец попался на подкупе судебного пристава
-
10:17
В Дзержинском районе ребенок выпал из окна
-
09:57
Под Волгоградом автоледи устроила массовое ДТП: пострадали три человека
-
09:35
На севере Волгограда в ДТП пострадал 6-летний ребенок
-
07:46
Российский специалист покинул казахстанский «Тобол»
Самое читаемое
-
13:13
В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра»
-
13:01
Житель Волгограда снял блоки сплит-систем со здания поликлиники
-
12:37
Волгоградец из ревности избил собутыльника
-
12:07
Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями
-
10:51
В Волгограде чиновник был уволен за подработку в коммерческом организации
-
10:39
Волгоградец попался на подкупе судебного пристава
-
10:17
В Дзержинском районе ребенок выпал из окна
Последние комментарии
-
Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска
-
Молодцы >>
-
-
В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности
-
А скамеечку чего такую. скромненькую поставили? Двое сели - и всё... На подлиннее денег не ... >>
-
-
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
Троллейбусы - это очень хорошо. >>
-
-
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
В Госдуме одни враги народа. Защищают интересы олигархов и высоких чиновников. >>
-
-
Зоозащитники соберутся на флешмоб около Госдумы
-
Назначен новый глава Краснооктябрьского района
-
Место рождения господина Дронова хотелось бы узнать. >>
-
-
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен