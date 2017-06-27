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В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра» Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.06.2017 13:13

В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра»

Полиция обращается к очевидцам происшествия с просьбой помочь в розыске иномарки.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, черный автомобиль «Опель Астра» с номерами А078НК134 был похищен от дома №19 на Набережной Волжской Флотилии.

Особые приметы машины: механические повреждения водительской двери, отсутствует ручка двери.

Полиция просит очевидцев данного происшествия и граждан, владеющих информацией о местонахождении авто, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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