В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, черный автомобиль «Опель Астра» с номерами А078НК134 был похищен от дома №19 на Набережной Волжской Флотилии.

Особые приметы машины: механические повреждения водительской двери, отсутствует ручка двери.

Полиция просит очевидцев данного происшествия и граждан, владеющих информацией о местонахождении авто, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress