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В Волжском концессионер горевшей свалки отказался платить штраф Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 13:27

В Волжском виновник пожара на свалке отказался платить штраф

Власти города-спутника пытаются получить 100 тысяч рублей штрафа от концессионера горевшей мусорной свалки.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, управление муниципальным имуществом Волжского направило в адрес компании ООО «Волга-Бизнес» требование добровольно заплатить 100 тысяч рублей за пожар на свалке. Однако концессионер платить отказался. После чего, ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с виновника пожара штрафа за нарушение санитарных норм. Сейчас дело рассматривает суд.

Оперативный комментарий по данному поводу в компании-концессионере получить не удалось.

Напомним, крупный пожар в Волжском на полигоне ТБО произошел 27 апреля. На площади в 10 тысяч квадратных метров горели бытовые отходы. По результатам анализов, которые провел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», в жилой зоне Волжского зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду, диоксиду азота и пыли.

Полина Макарова

ФОТО: социальная сеть ВКонтакте, группа "Открытый Волжский"

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