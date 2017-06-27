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|В Волжском концессионер горевшей свалки отказался платить штраф
|Скандалы и ЧП
|27.06.2017 13:27
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, управление муниципальным имуществом Волжского направило в адрес компании ООО «Волга-Бизнес» требование добровольно заплатить 100 тысяч рублей за пожар на свалке. Однако концессионер платить отказался. После чего, ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с виновника пожара штрафа за нарушение санитарных норм. Сейчас дело рассматривает суд.
Оперативный комментарий по данному поводу в компании-концессионере получить не удалось.
Напомним, крупный пожар в Волжском на полигоне ТБО произошел 27 апреля. На площади в 10 тысяч квадратных метров горели бытовые отходы. По результатам анализов, которые провел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», в жилой зоне Волжского зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду, диоксиду азота и пыли.
Полина Макарова
ФОТО: социальная сеть ВКонтакте, группа "Открытый Волжский"
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