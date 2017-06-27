В Волгограде незаконно вырубили вязы на 1 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в Красноармейском районе. Основанием для возбуждения уголовного дела прослужила проверка, которая была проведена прокуратурой Красноармейского района. Согласно материалам проверки, на земельном участке по улице им. Тельмана,21 в Волгограде было обнаружено 7 очагов сноса вязов. Оказалось, что вырубка деревьев по данному адресу началась из-за строительства магазина. Разрешение на стройку дала администрация Волгограда. Однако разрешения на вырубку у строителей не имелось. В результате общий ущерб от сноса 7 вязов составил более 1 миллиона рублей. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль. Максимальное наказание за незаконное уничтожение деревьев – до 7 лет лишения свободы. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >