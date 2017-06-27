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В Волгограде незаконно вырубили вязы на 1 миллион рублей Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 15:47

В Волгограде незаконно вырубили вязы на 1 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в Красноармейском районе.

Основанием для возбуждения уголовного дела прослужила проверка, которая была проведена прокуратурой Красноармейского района.

Согласно материалам проверки, на земельном участке по улице им. Тельмана,21 в Волгограде было обнаружено 7 очагов сноса вязов.

Оказалось, что вырубка деревьев по данному адресу началась из-за строительства магазина.

Разрешение на стройку дала администрация Волгограда. Однако разрешения на вырубку у строителей не имелось.

В результате общий ущерб от сноса 7 вязов составил более 1 миллиона рублей.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль. Максимальное наказание за незаконное уничтожение деревьев – до 7 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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