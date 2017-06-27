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|Под Волгоградом местного жителя обокрал попутчик
|Скандалы и ЧП
|27.06.2017 16:16
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Сотрудники ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по факту кражи денег на станции Себряково Приволжской железной дороги.
Накануне в транспортную полицию обратился местный житель. Он сообщил, что во время ожидания поезда у него украли кошелек.
Оказалось, что на станции он познакомился с 47-летним мужчиной. Встречу родственных душ решили отметить.
После совместного распития алкогольных напитков пострадавший отлучился, попросив нового друга присмотреть за сумкой. Когда пассажир вернулся, то приятель исчез вместе с чужим кошельком.
Задержать горе-друга удалось почти сразу по горячим следам. Похищенные средства в размере 5100 рублей были у него изъяты.
Теперь попутчику грозит до 5 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Юлия Соболева
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