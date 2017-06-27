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Под Волгоградом местного жителя обокрал попутчик Печать
Скандалы и ЧП
27.06.2017 16:16

Под Волгоградом местного жителя обокрал попутчик

После распития спиртного с новым знакомым пассажир лишился кошелька.

Сотрудники ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по факту кражи денег на станции Себряково Приволжской железной дороги.

Накануне в транспортную полицию обратился местный житель. Он сообщил, что во время ожидания поезда у него украли кошелек.

Оказалось, что на станции он познакомился с 47-летним мужчиной. Встречу родственных душ решили отметить.

После совместного распития алкогольных напитков пострадавший отлучился, попросив нового друга присмотреть за сумкой. Когда пассажир вернулся, то приятель исчез вместе с чужим кошельком.

Задержать горе-друга удалось почти сразу по горячим следам. Похищенные средства в размере 5100 рублей были у него изъяты.

Теперь попутчику грозит до 5 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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