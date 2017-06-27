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|Волгоградских оперативников осудили за взятку
|Скандалы и ЧП
|27.06.2017 17:18
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, лейтенант полиции Дмитрий Дьяков и старший лейтенант полиции Александр Чистоходов признаны виновными в получении и вымогательстве взятки. Свою вину оперативники в суде отрицали.
Установлено, что Дьяков работал над делом о потере сотового телефона. В ходе расследования полицейский установил гражданина, который нашел гаджет. В дальнейшем Дьяков взял с нашедшего объяснения и вернул телефон законной хозяйке. Однако на следующий день оперативник снова вызвал мужчину в отдел, где поместил его в камеру и сообщил, что собирается завести на него дело по статье «Кража».
Спустя несколько часов Дьяков вместе с Чистоходовым стали вымогать у задержанного 20 тысяч рублей за свободу.
Несмотря на то, что совесть мужчины была чиста, он передал оперативникам всю сумму, так как боялся уголовной ответственности.
За коррупционное преступление полицейские поплатились своими должностями и званиями.
Также, Кировский районный суд Волгограда приговорил Дьякова и Чистоходова к 9 и 8 годам колонии строго режима соответственно. Помимо этого, каждый из них должен выплатить крупный штраф в размере 200 тысяч рублей. Обвиняемые также лишились права занимать определенные должности в правоохранительных органах.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Полина Макарова
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