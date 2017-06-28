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Кубань атаковал пятисантиметровый град Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 07:57

Кубань атаковал пятисантиметровый град

 В Краснодарском крае 27-го июня выпал град диаметром до пяти сантиметров.


В Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) Мостовского района Краснодарского края 27-го июня выпал град. Диаметр «зимних» среди лета осадков достигал пятидесяти миллиметров. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Администрацией МО Мостовской район организована работа комиссий по установлению ущерба. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Окончательный возможный ущерб будет установлен после завершения работы комиссии администрации МО Мостовского района, - говорится в официальном сообщении.

Стоит отметить, что это не первый случай выпадения зимних осадков в разгар летнего периода. Так 23-го июня в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан прошел град со снегом. Днем ранее в Хакассии выпал град размером с «куриное яйцо», от которого получили травмы пять человек. А с 20-го по 22-е июня, шел снег и резко похолодало в Мурманске, отчего местные жители призвали Администрацию города подключить отопление в квартирах. Однако на выручку своим гражданам местные чиновники не пошли, сославшись, что подключать отопление в данный момент не представляется возможным, поскольку инфраструктура находится в стадии подготовки к осени.

Лето, ах лето ...

Фото – ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Евгений Иванов

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