Кубань атаковал пятисантиметровый град

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- Администрацией МО Мостовской район организована работа комиссий по установлению ущерба. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Окончательный возможный ущерб будет установлен после завершения работы комиссии администрации МО Мостовского района, - говорится в официальном сообщении.
Стоит отметить, что это не первый случай выпадения зимних осадков в разгар летнего периода. Так 23-го июня в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан прошел град со снегом. Днем ранее в Хакассии выпал град размером с «куриное яйцо», от которого получили травмы пять человек. А с 20-го по 22-е июня, шел снег и резко похолодало в Мурманске, отчего местные жители призвали Администрацию города подключить отопление в квартирах. Однако на выручку своим гражданам местные чиновники не пошли, сославшись, что подключать отопление в данный момент не представляется возможным, поскольку инфраструктура находится в стадии подготовки к осени.
Лето, ах лето ...
Фото – ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Евгений Иванов
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